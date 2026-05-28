Roma su Zirkee | Gasperini spinge ma la Juventus resta in agguato

Da sololaroma.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Joshua Zirkzee, dopo una stagione al Manchester United, si appresta a lasciare l’Inghilterra. La Roma ha mostrato interesse, mentre la Juventus rimane in agguato. Gasperini spinge per portarlo in squadra, ma non ci sono ancora accordi definitivi. La trattativa tra i club è in corso e il futuro del giocatore resta incerto. Zirkzee potrebbe cambiare aria nelle prossime settimane.

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Dopo una stagione deludente al Manchester United, Joshua Zirkzee è pronto a lasciare l’Inghilterra nelle prossime settimane. L’attaccante olandese non ha rispettato le aspettative del club inglese e ora valuta un ritorno in Serie A. La Roma segue con attenzione l’evolversi della situazione e Gian Piero Gasperini avrebbe chiesto alla società di riaprire concretamente il dossier legato all’ex Bologna. Il tecnico giallorosso cerca un profilo capace di alternarsi con Donyell Malen e allo stesso tempo giocare accanto all’olandese nei momenti chiave della stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, Zirkzee continua a gradire soprattutto un ritorno in Serie A, campionato nel quale era riuscito a esplodere definitivamente con la maglia del Bologna. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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