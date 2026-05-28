Roma su Zirkee | Gasperini spinge ma la Juventus resta in agguato

Joshua Zirkzee, dopo una stagione al Manchester United, si appresta a lasciare l’Inghilterra. La Roma ha mostrato interesse, mentre la Juventus rimane in agguato. Gasperini spinge per portarlo in squadra, ma non ci sono ancora accordi definitivi. La trattativa tra i club è in corso e il futuro del giocatore resta incerto. Zirkzee potrebbe cambiare aria nelle prossime settimane.

Dopo una stagione deludente al Manchester United, Joshua Zirkzee è pronto a lasciare l’Inghilterra nelle prossime settimane. L’attaccante olandese non ha rispettato le aspettative del club inglese e ora valuta un ritorno in Serie A. La Roma segue con attenzione l’evolversi della situazione e Gian Piero Gasperini avrebbe chiesto alla società di riaprire concretamente il dossier legato all’ex Bologna. Il tecnico giallorosso cerca un profilo capace di alternarsi con Donyell Malen e allo stesso tempo giocare accanto all’olandese nei momenti chiave della stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, Zirkzee continua a gradire soprattutto un ritorno in Serie A, campionato nel quale era riuscito a esplodere definitivamente con la maglia del Bologna. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Real Madrid, assalto al rinnovo di Rüdiger: la Juventus resta in agguatoIl Real Madrid ha avviato le trattative per il rinnovo contrattuale di Antonio Rüdiger, difensore centrale che attualmente gioca nella squadra.

Leggi anche: Celik Roma, Gasperini spinge per il rinnovo. Ecco la strategia della Juve

Calciomercato Roma News | Occasioni a zero: Gasperini chiama tre fedelissimi (oggi 28 maggio 2026)Calciomercato Roma News: News: Gasperini punta Kessié, Kolasinac e Djimsiti che hanno giocato tutti nella sua Atalanta, arriverà qualcuno di loro? ilsussidiario.net

Roma, Gasperini contatta Zappacosta e FreulerLa Roma ha bisogno di esperienza in vista della prossima stagione. Gasperini ha già contattato Zappacosta e Freuler. siamolaroma.it