Roma si reinventa | 23 nuovi indirizzi tra design e tradizione
A Roma sono stati aperti 23 nuovi indirizzi che combinano design e tradizione, ampliando l'offerta di locali e ristoranti alla periferia del centro storico. Alcuni di questi si trovano in edifici storici riconvertiti, dove chef e imprenditori hanno trasformato spazi antichi in locali moderni. Questi nuovi punti di ritrovo sono diventati poli della vita notturna e della ristorazione, attirando un pubblico vario. La novità riguarda anche le zone meno centrali, dove si sviluppano spazi dedicati alla movida e alla gastronomia.
? Punti chiave Dove si nascondono i nuovi poli della movida fuori dal centro?. Quali chef stanno trasformando i palazzi storici in templi del design?. Come cambiano i sapori romani grazie alle nuove tecniche di fermentazione?. Perché la ristorazione si sta spostando verso i quartieri periferici?.? In Breve Chef Juan Camilo Quintero e Enrico Bartolini guidano il progetto QUID a Palazzo Marignoli.. Architetto Claudio Nardi firma il restyling di La Ménagère in via Mario de' Fiori 98.. Gigi Rigolatto all'Orient Express La Minerva offre design di Hugo Toro con vista Pantheon.. Jacopo De Sanctis e chef Stefano Garonna aprono Cocta Risto Social Club a Pietralata. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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