Roma si reinventa | 23 nuovi indirizzi tra design e tradizione

Notizia in breve

A Roma sono stati aperti 23 nuovi indirizzi che combinano design e tradizione, ampliando l'offerta di locali e ristoranti alla periferia del centro storico. Alcuni di questi si trovano in edifici storici riconvertiti, dove chef e imprenditori hanno trasformato spazi antichi in locali moderni. Questi nuovi punti di ritrovo sono diventati poli della vita notturna e della ristorazione, attirando un pubblico vario. La novità riguarda anche le zone meno centrali, dove si sviluppano spazi dedicati alla movida e alla gastronomia.