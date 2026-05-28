Da oggi e fino al 31 maggio, nel parco tra Appio Latino e Tuscolano si svolge la sesta edizione di “Villa Lais Legge”. L’evento trasforma i giardini di Villa Lais in uno spazio dedicato a letteratura, musica, diritti, ambiente e nuove narrazioni. Durante questa manifestazione, il parco diventa un laboratorio culturale all'aperto, coinvolgendo il pubblico in diverse attività e incontri.

Da oggi al 31 maggio a Roma si tiene la sesta edizione di “Villa Lais Legge”, che trasforma lo storico parco tra Appio Latino e Tuscolano in un laboratorio culturale a cielo aperto tra letteratura, musica, diritti, ambiente e nuove narrazioni. Per quattro giorni dunque Villa Lais, uno dei parchi storici più amati del quadrante tra Appio Latino e Tuscolano, torna a riempirsi di libri, incontri, musica e parole. La storica villa di via Paolo Albera ospita infatti la sesta edizione di Villa Lais Legge, la rassegna letteraria che negli anni ha trasformato questo spazio verde del Municipio Roma VII in un presidio culturale aperto alla città. Presentazioni di libri, laboratori e incontri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, ‘La città dei libri’ nei giardini di Villa Lais

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