La città dei libri nei giardini di Villa Lais
Villa Lais, nel quartiere tra Appio Latino e Tuscolano, ospita per quattro giorni l’evento “La città dei libri”. La manifestazione si svolge nei giardini storici del parco e propone incontri, musica e letture. Durante l’evento, vengono esposti e presentati libri di vari generi, coinvolgendo autori e pubblico in attività culturali. La rassegna si svolge in un’area pubblica aperta, con spazi dedicati a diverse attività legate alla lettura e alla cultura.
Per quattro giorni Villa Lais, uno dei parchi storici più amati del quadrante tra Appio Latino e Tuscolano, torna a riempirsi di libri, incontri, musica e parole.Dal 28 al 31 maggio, la storica villa di via Paolo Albera ospiterà la sesta edizione di Villa Lais Legge, la rassegna letteraria che. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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