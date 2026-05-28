La città dei libri nei giardini di Villa Lais

Notizia in breve

Villa Lais, nel quartiere tra Appio Latino e Tuscolano, ospita per quattro giorni l’evento “La città dei libri”. La manifestazione si svolge nei giardini storici del parco e propone incontri, musica e letture. Durante l’evento, vengono esposti e presentati libri di vari generi, coinvolgendo autori e pubblico in attività culturali. La rassegna si svolge in un’area pubblica aperta, con spazi dedicati a diverse attività legate alla lettura e alla cultura.