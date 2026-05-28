Roland Garros furia Rinderknech con Berrettini | distrugge la racchetta

Notizia in breve

Durante il secondo turno di Roland Garros, un tennista francese ha avuto una reazione violenta durante il match contro un avversario italiano. Dopo aver commesso diversi errori, ha distrutto la racchetta in modo impulsivo. La partita si è svolta il 28 maggio e si è caratterizzata per un alto livello di nervosismo e tensione tra i due giocatori. La scena ha attirato l’attenzione per la reazione di frustrazione di uno dei partecipanti.