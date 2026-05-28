Roland Garros furia Rinderknech con Berrettini | distrugge la racchetta

Da webmagazine24.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il secondo turno di Roland Garros, un tennista francese ha avuto una reazione violenta durante il match contro un avversario italiano. Dopo aver commesso diversi errori, ha distrutto la racchetta in modo impulsivo. La partita si è svolta il 28 maggio e si è caratterizzata per un alto livello di nervosismo e tensione tra i due giocatori. La scena ha attirato l’attenzione per la reazione di frustrazione di uno dei partecipanti.

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(Adnkronos) – Furia Arthur Rinderknech al Roland Garros 2026. Oggi, giovedì 28 maggio, il tennista francese ha sfidato Matteo Berrettini nel secondo turno dello Slam di Parigi, in una partita molto nervosa e con tanti errori, sfociata in una reazione violenta da parte di Rinderknech. Al quinto game del secondo set, dopo subito il secondo break. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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