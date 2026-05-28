Roland Garros furia Rinderknech con Berrettini | distrugge la racchetta
Durante il secondo turno di Roland Garros, un tennista francese ha avuto una reazione violenta durante il match contro un avversario italiano. Dopo aver commesso diversi errori, ha distrutto la racchetta in modo impulsivo. La partita si è svolta il 28 maggio e si è caratterizzata per un alto livello di nervosismo e tensione tra i due giocatori. La scena ha attirato l’attenzione per la reazione di frustrazione di uno dei partecipanti.
(Adnkronos) – Furia Arthur Rinderknech al Roland Garros 2026. Oggi, giovedì 28 maggio, il tennista francese ha sfidato Matteo Berrettini nel secondo turno dello Slam di Parigi, in una partita molto nervosa e con tanti errori, sfociata in una reazione violenta da parte di Rinderknech. Al quinto game del secondo set, dopo subito il secondo break. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Matteo Berrettini DOUBLE BAGELS Daniil Medvedev | Monte-Carlo 2026 Match Highlights
Notizie e thread social correlati
Berrettini-Rinderknech oggi, Roland Garros 2026: orario, tv, programma, streamingMatteo Berrettini affronterà oggi il francese Arthur Rinderknech nel secondo turno di Roland Garros 2026.
LIVE Berrettini-Rinderknech, Roland Garros 2026 in DIRETTA: esame importante per il romanoAl secondo turno di Roland Garros, il tennista italiano affronta il tedesco Rinderknech in un match che si svolge sulla terra battuta parigina.
Argomenti più discussi: Pronostico Rinderknech-Berrettini, quel discorso lasciato a metà; Pronostico Rinderknech-Berrettini quel discorso lasciato a metà.
Roland Garros, furia Rinderknech con Berrettini: distrugge la racchettaFuria Arthur Rinderknech al Roland Garros 2026. Oggi, giovedì 28 maggio, il tennista francese ha sfidato Matteo Berrettini nel secondo turno dello Slam di Parigi, in una partita molto nervosa e con ta ... adnkronos.com
LIVE Berrettini-Rinderknech 4-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il francese si salva da 0-30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Lunga la risposta di rovescio del n.105. 15-30 Si era difeso bene di rovescio Berrettini, poi spara in ... oasport.it