L’ondata di caldo anomala che sta investendo la Francia sta rendendo difficile il torneo di Roland Garros 2026. Le temperature elevate stanno influenzando le partite e i giocatori si trovano ad affrontare condizioni climatiche estreme. La terra rossa si scalda rapidamente, creando problemi sia per gli atleti che per le organizzazioni, che devono gestire le sfide di un clima insolito durante l’evento.

L’ondata di caldo anomala che sta colpendo la Francia mette in crisi i protagonisti del Roland Garros 2026. Momenti di grande preoccupazione per Mensik, rimasto a lungo a terra dopo la fine del match. Giornata amara anche per gli italiani: sconfitti tutti e tre gli azzurri impegnati. Fa male soprattutto il ko di Jasmine Paolini, avanti di set e break prima dell’infortunio che le ha negato il passaggio del turno. Oggi grande attesa per i 5 italiani in campo, compreso Jannik Sinner, impegnato alle ore 12.00 sul centrale.?? Vi aspettiamo a TennisMania LIVE, in diretta alle 9.00 sul canale YouTube di OA Sport Ambesi: “Sinner ha lasciato andare alcuni game. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Roland Garros 2026 p. 5: La terra rossa scotta!

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