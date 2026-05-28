Il sindaco uscente di Fratelli d’Italia a Ceglie Messapica è stato riconfermato con una larga maggioranza. La notizia arriva dopo un episodio che ha coinvolto un video in cui si sentiva un messaggio diretto a una figura politica, che ha attirato l’attenzione. Il risultato elettorale si è svolto nel rispetto delle procedure, senza alterazioni note. La riconferma è stata confermata ufficialmente dai risultati delle urne.

A Ceglie Messapica, comune della Valle d’Itria, il sindaco uscente di Fratelli d’Italia Angelo Palmisano è stato riconfermato a larghissima maggioranza. Nessun effetto particolare ha avuto la discesa in campo di Rocco Casalino, ex portavoce di Giuseppe Conte, che si era candidato con una lista del Movimento 5 Stelle. Casalino, attualmente direttore del quotidiano online "La Sintesi", aveva presentato la sua candidatura come un segnale politico anti-Giorgia Meloni, sottolineando che Ceglie è il paese dove la presidente del Consiglio trascorre le vacanze. Nonostante le aspettative basse ("sono perfettamente consapevole del fatto che prenderò molti meno voti rispetto a chi lavora sul territorio da anni"), Casalino ha ottenuto 246 preferenze. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Rocco Casalino, il video-disastro: "Meloni a casa!", Fdi lo spiana

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