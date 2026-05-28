Robur | Andolfi premiato e contento | Futuro? Voglio rispettare il contratto

In quattro mesi, Tommaso Andolfi ha segnato nove gol e fornito un assist, contribuendo alla qualificazione della squadra ai playoff. Dopo essere stato premiato, ha dichiarato di voler rispettare il contratto e di essere contento. Andolfi ha recuperato forma e fiducia dopo un periodo difficile e si è mostrato soddisfatto del suo rendimento recente.

In quattro mesi e spiccioli Tommaso Andolfi (nella foto con il presidente dei Fedelissimi Lorenzo Mulinacci) si è ripreso ciò che il calcio gli aveva tolto: 9 reti e un assist i numeri con cui ha trascinato, insieme ai compagni, la Robur ai play off. E’ un concentrato di generosità, fiuto e ‘garra’, l’astrofisico della Robur. E’ il 47° Fedelissimo d’Oro. "Sono onorato che il mio nome faccia ora parte di un albo d’oro tanto prestigioso – ha detto l’attaccante bianconero –. Ho vissuto il Siena in Serie A, l’ho sempre visto come un miraggio. Vestirne la maglia una gran soddisfazione. Sono contento che la stampa e i tifosi mi abbiano apprezzato,... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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