Ritardo nella tac che accertò il tumore poi la morte | assolta ex direttrice sanitaria del carcere

Notizia in breve

Il processo contro l'ex direttrice sanitaria di un carcere si è concluso con un'assoluzione per non aver commesso il fatto. L'imputata, di 62 anni, era accusata di aver causato la morte di un detenuto di 59 anni, deceduto dopo un ritardo nella diagnosi di un tumore. La vicenda riguarda il ritardo nella somministrazione di una tac che avrebbe evidenziato il tumore, e la successiva morte del detenuto.