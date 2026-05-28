Rimini Antiqua torna in città con espositori da tutta Italia | mobili bijoux vintage e oggetti da collezione

Notizia in breve

Domenica 31 maggio, Rimini Antiqua riapre con espositori provenienti da tutta Italia. La mostra mercato propone mobili, bijoux vintage e oggetti da collezione. L’evento si svolge ogni ultima domenica del mese e attira appassionati, collezionisti e curiosi in cerca di pezzi unici. Gli stand offrono articoli di antiquariato, modernariato e vintage, creando un mercato ricco di atmosfere dal fascino senza tempo.