Ricordando Giò | a Piozzano camminata aperta a tutti tra natura e memoria

Notizia in breve

Domenica 31 maggio si svolge a Piozzano la 15esima edizione della passeggiata “Ricordando Giò”. L’evento è aperto a tutti e si svolge tra campi e boschi dell’Alta Val Luretta. La camminata è organizzata per ricordare una persona scomparsa e si svolge lungo percorsi naturalistici della zona. La partecipazione è libera e gratuita. L’evento si inserisce nel calendario locale dedicato alla memoria e alla natura.