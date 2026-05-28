Ricordando Giò | a Piozzano camminata aperta a tutti tra natura e memoria
Domenica 31 maggio si svolge a Piozzano la 15esima edizione della passeggiata “Ricordando Giò”. L’evento è aperto a tutti e si svolge tra campi e boschi dell’Alta Val Luretta. La camminata è organizzata per ricordare una persona scomparsa e si svolge lungo percorsi naturalistici della zona. La partecipazione è libera e gratuita. L’evento si inserisce nel calendario locale dedicato alla memoria e alla natura.
Domenica 31 maggio a Piozzano la 15esima edizione della passeggiata fra campi e boschi in Alta Val Luretta "Ricordando Giò".Marcia ludico motoria aperta a tutti.Percorsi di 6, 10 e 15 chilometri.Partenza dalle 7,30 alle 9.Le iscrizioni terminano allo scadere dell'ora ultima di partenza.Ritrovo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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