Rhegium Julii | riparte il ciclo di incontri A las siete de la tarde

Notizia in breve

Riparte il ciclo di incontri “A las siete de la tarde” al Rhegium Julii, con una serie di eventi culturali programmati per l’estate. Dopo la partecipazione al Salone del libro di Torino, dove una delegazione ha rappresentato l’associazione, la stagione estiva riprende con molte iniziative di intrattenimento e cultura. La programmazione si svolge nel contesto di un calendario ricco di appuntamenti che puntano a coinvolgere il pubblico e a valorizzare l’anima creativa del luogo.