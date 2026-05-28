Rhegium Julii | riparte il ciclo di incontri A las siete de la tarde

Da reggiotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Riparte il ciclo di incontri “A las siete de la tarde” al Rhegium Julii, con una serie di eventi culturali programmati per l’estate. Dopo la partecipazione al Salone del libro di Torino, dove una delegazione ha rappresentato l’associazione, la stagione estiva riprende con molte iniziative di intrattenimento e cultura. La programmazione si svolge nel contesto di un calendario ricco di appuntamenti che puntano a coinvolgere il pubblico e a valorizzare l’anima creativa del luogo.

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Dopo la consueta escursione culturale al Salone del libro di Torino con la delegazione del Rhegium guidata da Natale Pace, riparte la stagione estiva del Rhegium Julii con un ciclo di programmazioni e intrattenimenti culturali di grande intensità che rende intrigante l’anima creativa della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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