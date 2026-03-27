Sarà presentato in prima territoriale il nuovo volume sulla Saga dei Florio della scrittrice Stefania Auci, l’ultimo di una trilogia che ha avuto un grande successo sia in Italia che all’estero. Si tratta di un testo dove si raccontano le origini della famiglia Florio dal titolo “L’alba dei leoni”, pubblicato dalla editrice Nord che il 30 marzo prossimo sarà presentato a Palazzo Alvaro - presso l’auditorium Francesco Perri. Il 30 marzo, alle ore 17.30, dopo i saluti di Giuseppe Bova in rappresentanza del Rhegium Julii e delle altre associazioni, interverrà il sindaco facente funzioni della Città metropolitana, avv. Carmelo Versace e la tesponsabile del service dei Lions Club, prof. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Prsentazione "L'alba dei Leoni la saga dei Florio": la due giorni di Rhegium Julii con Stefania Auci ?

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