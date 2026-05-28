I Pasdaran iraniani hanno lanciato attacchi contro una base statunitense in risposta a un raid statunitense in Iran. Il Kuwait ha segnalato attacchi missilistici provenienti dall'Iran, che hanno coinvolto le sue installazioni militari. Non sono state fornite dettagli specifici sulla base statunitense colpita o sull’entità dei danni. La situazione attuale vede un’escalation di tensione tra Stati Uniti e Iran, con ripercussioni anche sul territorio kuwaitiano.

? Domande chiave Quale base statunitense hanno colpito i Pasdaran in risposta al raid?. Come ha reagito il Kuwait agli attacchi missilistici iraniani?. Perché l'Iran ha intercettato le navi nello Stretto di Hormuz?. Quanto è compromessa la sicurezza dei flussi marittimi dopo gli scontri?.? In Breve USA neutralizzano 4 droni iraniani durante il raid vicino a Bandar Abbas.. Pasdaran dichiarano di aver colpito una base statunitense in risposta all'attacco.. Sistemi difensivi del Kuwait intercettano missili e droni nel territorio nazionale.. Iran ingaggia 4 navi nello Stretto di Hormuz con colpi di avvertimento.. Nella notte tra il 27 e il 28 maggio 2026, gli Stati Uniti hanno condotto un raid aereo nel sud dell’Iran colpendo una base militare vicino a Bandar Abbas, provocando una violenta reazione dei Pasdaran. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Raid USA in Iran: i Pasdaran rispondono e il conflitto tocca il Kuwait

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Israele e Usa attaccano l'Iran, distrutto il compound di Khamenei

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