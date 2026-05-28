Raccolti dal Genio Pontieri oltre 2mila euro per Confronti Genitoriali di Rottofreno
I militari del 2° Reggimento Genio Pontieri hanno raccolto più di 2.000 euro destinati al progetto “Confronti Genitoriali” di Rottofreno. La donazione è stata fatta come segno di vicinanza a un’associazione locale impegnata nel supporto alle famiglie. La somma è stata ottenuta attraverso un’azione di solidarietà promossa dal reparto, che ha deciso di contribuire con un gesto concreto.
Anche quest’anno i militari del 2° Reggimento Genio Pontieri hanno voluto dimostrare la propria vicinanza ad un Ente o Associazione che insiste sul territorio piacentino con un semplice ma significativo atto di generosità.Nei giorni scorsi, presso la nuova sala didattica dell’A.P.S. “Confronti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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La donazione del Genio Pontieri all’Associazione Confronti Genitoriali di RottofrenoSolidarietà dal 2° Reggimento Genio Pontieri: raccolti e consegnati 2mila e 300 euro a favore dell’Associazione Confronti Genitoriali di Rottofreno. piacenzasera.it
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