Raccolti dal Genio Pontieri oltre 2mila euro per Confronti Genitoriali di Rottofreno

Notizia in breve

I militari del 2° Reggimento Genio Pontieri hanno raccolto più di 2.000 euro destinati al progetto “Confronti Genitoriali” di Rottofreno. La donazione è stata fatta come segno di vicinanza a un’associazione locale impegnata nel supporto alle famiglie. La somma è stata ottenuta attraverso un’azione di solidarietà promossa dal reparto, che ha deciso di contribuire con un gesto concreto.