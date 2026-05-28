Questa foto non mostra un set per inscenare l’emergenza Hantavirus

Una foto che circola su Meta mostra un fotografo senza mascherina o protezioni, apparentemente in un ambiente che richiama un'emergenza sanitaria. La stessa immagine viene interpretata come un set per inscenare un'emergenza Hantavirus, ma non ci sono prove che si tratti di una situazione reale. La foto è stata condivisa senza ulteriori dettagli e non si conosce il contesto in cui è stata scattata.

Circola su Meta (per esempio qui e qui ) una foto dove si vedrebbe un fotografo posizionato senza alcuna protezione tra la presunta nave MV Hondius, la quale ha ospitato il focolaio di Hantavirus Andes, e quello che sembra essere un paziente che viene scortato via da diversi paramedici, con tutte le protezioni tipiche di una emergenza sanitaria di questo tipo. Dunque si insinua che sia tutto un complotto volto a prepararci psicologicamente per una prossima pandemia. Per chi ha fretta:. La foto non ha alcun legame con la nave MV Hondius o con l’attuale focolaio di Hantavirus.. L’immagine mostra in realtà un’esercitazione marittima internazionale svoltasi nel porto di Almería, in Spagna. 🔗 Leggi su Open.online

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