Un uomo è stato accusato di omicidio dopo aver aggredito tre persone in circa venti minuti in Queensland. L'anziano morto a North Isis è stato colpito con un'arma non specificata. Le autorità stanno indagando sulle modalità con cui l'aggressore ha raggiunto le vittime in così poco tempo. Le circostanze e il movente dell'episodio sono ancora in fase di accertamento.

? Punti chiave Come ha fatto l'aggressore a colpire tre persone in venti minuti?. Quale arma è stata usata per uccidere l'anziano a North Isis?. Perché l'uomo ha scelto vittime totalmente sconosciute durante la fuga?. Come sono riusciti i cittadini a bloccare l'assalitore a Childers?.? In Breve Aggressioni casuali avvenute mercoledì tra Glenorchy, Childers e North Isis.. Un uomo di 65 anni ferito alla testa dopo impatto con Subaru.. Un pedone di 78 anni ucciso con pugni e asta metallica a North Isis.. Un uomo di 66 anni ferito al collo e fermato da cittadini a Childers.. Un uomo di 36 anni originario di Bundaberg West è accusato di omicidio dopo una serie di aggressioni casuali avvenute mercoledì pomeriggio nel Queensland, che hanno causato la morte di un anziano di 78 anni e il ferimento di altre due persone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Queensland: uomo accusato di omicidio dopo una serie di aggressioni

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