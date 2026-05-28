Quanto incassa la Chiesa con l' 8xmille spoiler | parecchio

Da today.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Chiesa ha ricevuto 1.086.752.778,01 euro tramite la quota dell'8xmille nelle dichiarazioni dei redditi. La cifra supera un miliardo di euro, rappresentando un importo considerevole. La somma è stata accreditata come parte delle risorse destinate alle organizzazioni religiose attraverso il meccanismo fiscale. La cifra è stata resa nota in un report ufficiale relativo alla ripartizione delle somme raccolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Chiesa ha raccolto 1.086.752.778,01 euro grazie all'8xmille. In soldoni si tratta di oltre un miliardo di euro. Una cifra che farebbe gola anche ai governi di uno Stato (neanche troppo piccolo). A rendere noto l'ammontare di quanto incassato è stata l’82ª Assemblea generale della Cei, che ha. 🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: 8xmille a Forlì: ecco come la Chiesa ha speso i soldi dei cittadini

Al via campagna 8xmille Chiesa Cattolica. Nuove storie e spotÈ partita la nuova campagna 8xmille della Chiesa Cattolica, che ha come obiettivo quello di mostrare i progetti finanziati grazie alle firme dei...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web