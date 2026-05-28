Quanto incassa la Chiesa con l' 8xmille spoiler | parecchio

La Chiesa ha ricevuto 1.086.752.778,01 euro tramite la quota dell'8xmille nelle dichiarazioni dei redditi. La cifra supera un miliardo di euro, rappresentando un importo considerevole. La somma è stata accreditata come parte delle risorse destinate alle organizzazioni religiose attraverso il meccanismo fiscale. La cifra è stata resa nota in un report ufficiale relativo alla ripartizione delle somme raccolte.

La Chiesa ha raccolto 1.086.752.778,01 euro grazie all'8xmille. In soldoni si tratta di oltre un miliardo di euro. Una cifra che farebbe gola anche ai governi di uno Stato (neanche troppo piccolo). A rendere noto l'ammontare di quanto incassato è stata l’82ª Assemblea generale della Cei, che ha. 🔗 Leggi su Today.it

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