Quanto ha incassato la Chiesa con l' 8xmille spoiler | parecchio

La Chiesa ha incassato oltre un miliardo di euro dall’8xmille, precisamente 1.086.752.778,01 euro. La cifra è stata resa nota tramite i dati ufficiali. La somma rappresenta la totalità delle entrate derivanti dalla quota destinata a enti religiosi tramite il meccanismo fiscale. L’incasso totale supera di molto i 100 milioni di euro rispetto all’anno precedente. Nessun dettaglio sulle modalità di distribuzione o utilizzi è stato comunicato in questa fase.

La Chiesa ha raccolto 1.086.752.778,01 euro grazie all'8xmille. In soldoni si tratta di oltre un miliardo di euro. Una cifra che farebbe gola anche ai governi di uno Stato (neanche troppo piccolo). A rendere noto l'ammontare di quanto incassato è stata l’82ª Assemblea generale della Cei, che ha. 🔗 Leggi su Today.it

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