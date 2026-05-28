Un'indagine di Altroconsumo rivela che i prezzi degli stabilimenti balneari italiani sono aumentati del 6% rispetto all’anno scorso e del 24% negli ultimi cinque anni. Due spiagge sulla Riviera adriatica sono indicate come alternative non troppo costose. I dati evidenziano un incremento generale dei costi per l’accesso alle spiagge durante l’estate 2026.

Bologna, 28 maggio 2026 — Andare al mare costa sempre di più. A certificarlo è la nuova indagine di Altroconsumo sugli stabilimenti balneari italiani, che fotografa un’estate 2026 all’insegna dei rincari: +6% rispetto allo scorso anno e addirittura +24% negli ultimi cinque anni. Numeri che confermano una tendenza ormai consolidata lungo tutta la costa italiana, dall’Adriatico al Tirreno. L’associazione dei consumatori ha analizzato 222 stabilimenti balneari distribuiti in 10 località italiane, rilevando le tariffe applicate per la prima settimana di agosto, dal 2 all’8 del mese, prendendo come riferimento un ombrellone e due lettini. Tra le spiagge monitorate figurano anche due delle mete simbolo dell’estate romagnola e marchigiana: Rimini e Senigallia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quanto costa andare al mare: ecco 2 spiagge non troppo care sulla Riviera adriatica

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