Quadro impietoso per i giovani si istituisca Zes generazionale nell’accordo di programma

Riceviamo e pubblichiamo un intervento di Francesco Cannalire, segretario cittadino Pd e capogruppo consiliare del Pd di BrindisiLa classifica sulla “Qualità della vita per generazioni” pubblicata dal ‘Sole 24 Ore’ non rappresenta un semplice esercizio statistico ma uno specchio fedele di ciò che. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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