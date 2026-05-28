pure strenght nuova frontiera della forza

Durante Rimini Wellness 2026, Technogym ha presentato Pure Strength, una piattaforma dedicata all’allenamento della forza. La nuova attrezzatura si rivolge a diverse community, tra cui appassionati di bodybuilding e praticanti di functional fitness. La piattaforma include diverse stazioni di allenamento progettate per esercizi mirati e adattabili a vari livelli di preparazione fisica.

In occasione di Rimini Wellness 2026, Technogym presenta Pure Strength, la nuova piattaforma dedicata all’ allenamento della forza nata per soddisfare le diverse communty dal bodybuilding al functional fitness. Pure Strength sarà protagonista in un grande stand dedicato e ad alto contenuto esperienziale ubicato negli spazi del padiglione C7, dove i visitatori potranno allenarsi insieme ai migliori trainer e talent di bodybuilding e functional strength. Al centro della proposta, c’è l’iconica linea di attrezzature progettate per offrire la massima efficacia biomeccanica e coprire tutti i gruppi muscolari in modo sicuro ed efficiente. Completano il sistema una gamma completa di prodotti — tra cui dischi, bilancieri, kettlebell e altri accessori — per un allenamento completo e professionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Rethinking Mass Defect: Pressure Transients and Nuclear Fuel Changes

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