Puma | Palermo non si mette in sicurezza spegnendo la città

Da palermotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Negli ultimi giorni, a Palermo si sono verificati diversi episodi di violenza urbana, tra cui sparatorie e liti con armi. La polizia ha risposto a vari interventi nelle zone interessate. La crescente presenza di incidenti armati ha generato allarme tra le autorità locali. La questura ha ribadito che spegnere la città non risolve i problemi di sicurezza. Nessun dettaglio su arresti o indagini specifiche è stato reso noto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Negli ultimi giorni a Palermo si sta registrando una crescente preoccupazione legata a episodi di violenza urbana, tra cui sparatorie e liti armate, segnalati anche da diverse fonti di informazione. In questo contesto si sta discutendo dell’ipotesi di una riduzione degli orari di apertura di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Costruire la sicurezza (anche)sui dati, il Comune mette a confronto i modelli di diverse città

Palermo piange Alessia: la città si stringe per l’ultimo salutoPalermo si prepara a dare l’ultimo saluto ad Alessia, una giovane donna molto amata dalla comunità locale.

Argomenti più discussi: Aree balneari. Dichiarazione consigliere comunale Puma; Mondello, Puma: ''I fondi destinati alla spiaggia vadano a Arenella, Vergine Maria, Sferracavallo e Costa Sud''; I 300 mila euro per Mondello destinati ad altre spiagge: Necessari tanti interventi tra Vergine Maria e Arenella; Manca il progetto esecutivo, stallo sull'iter per il nuovo parcheggio all'Arenella.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web