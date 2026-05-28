Puma | Palermo non si mette in sicurezza spegnendo la città
Negli ultimi giorni, a Palermo si sono verificati diversi episodi di violenza urbana, tra cui sparatorie e liti con armi. La polizia ha risposto a vari interventi nelle zone interessate. La crescente presenza di incidenti armati ha generato allarme tra le autorità locali. La questura ha ribadito che spegnere la città non risolve i problemi di sicurezza. Nessun dettaglio su arresti o indagini specifiche è stato reso noto.
Negli ultimi giorni a Palermo si sta registrando una crescente preoccupazione legata a episodi di violenza urbana, tra cui sparatorie e liti armate, segnalati anche da diverse fonti di informazione. In questo contesto si sta discutendo dell’ipotesi di una riduzione degli orari di apertura di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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