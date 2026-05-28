Puglia dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per boschi e aree verdi
Dalla metà di giugno fino a metà settembre 2026, in Puglia è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e nelle aree verdi. La misura riguarda tutte le zone boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della regione. Le strutture operative del servizio antincendio sono in stato di allerta per intervenire in caso di incendio. La decisione è stata adottata per fronteggiare i rischi legati alla stagione estiva.
Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2026 è dichiarato lo “stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia”, con conseguente stato di allertamento delle strutture operative del servizio antincendio boschivo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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