Puglia dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per boschi e aree verdi

Notizia in breve

Dalla metà di giugno fino a metà settembre 2026, in Puglia è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e nelle aree verdi. La misura riguarda tutte le zone boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della regione. Le strutture operative del servizio antincendio sono in stato di allerta per intervenire in caso di incendio. La decisione è stata adottata per fronteggiare i rischi legati alla stagione estiva.