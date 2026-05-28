Protagoniste quattro donne Berta Barbara Violetta e Kalina I loro drammi s' intrecciano alla storia collettiva che si snoda per quasi un secolo

Nel 1938, una villa disabitata in Bassa Slesia è il luogo di un episodio che cambierà la vita di quattro donne: Berta, Barbara, Violetta e Kalina. Le loro storie si intrecciano con quella di una regione in rapido mutamento, mentre eventi storici si svolgono intorno a loro. La villa diventa il punto di partenza di vicende che si svilupperanno nel corso di quasi un secolo, mantenendo un legame con il passato.

Nel 1938 una villa disabitata in Bassa Slesia diventa il teatro di un evento destinato ad avere conseguenze nel tempo. È lì che Berta Serce, giovane e inquieta, desiderosa di una vita romantica, compie un gesto irreparabile. Da quell’atto si dipana un filo invisibile che attraversa le generazioni: rabbia e desiderio, vergogna e ribellione, silenzi che si trasmettono come un’eredità oscura. In L’ora del lupo (Feltrinelli), Joanna Bator, nata nel 1968 a Wa?brzych, nella Bassa Slesia (Polonia), scrittrice e giornalista, costruisce una saga familiare in cui la sorte è qualcosa che si può sfidare e, forse, cambiare. Anche se la maledizione sembra gravare come un’ombra sulle protagoniste. 🔗 Leggi su Amica.it

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