Boca Juniors Riquelme lancia il piano per allargare la Bombonera | quarto anello e 80.000 posti

Il Boca Juniors ha annunciato un progetto per ampliare la Bombonera, con l’obiettivo di aggiungere un quarto anello e aumentare la capienza a 80.000 posti. Riquelme ha presentato le linee guida del piano, che prevede interventi strutturali per migliorare l’impianto. Il progetto rappresenta una fase concreta di sviluppo per lo stadio, che è uno dei simboli storici del calcio argentino.

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