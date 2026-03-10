Pronostico Mirassol-Santos | sfruttano il momento negativo

Mercoledì alle 1:30 si disputa la partita tra Mirassol e Santos, valida per la quinta giornata del Brasileirao. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e le formazioni probabili sono state annunciate. Entrambe le squadre cercano di sfruttare il momento negativo in campionato per ottenere un risultato positivo.

Mirassol-Santos è una partita della quinta giornata del Brasileirao e si gioca mercoledì all’1:30: tv, probabili formazioni, pronostico. Il Mirassol non vince da cinque partite, tra tutte le varie competizioni che si giocano in Sudamerica. Un momento sicuramente negativo per i padroni di casa e il Santos, che ci appare una squadra in crescita, ne potrebbe approfittare, almeno per non perdere. I bianconeri ospiti hanno un punto in meno in classifica dopo quattro giornate e anche una partita in più. Però, almeno, nello spazio delle ultime cinque gare disputate ne hanno vinte tre. E in tutte e cinque le occasioni sono state partite da almeno tre reti complessive e non è una cosa usuale nel campionato brasiliano vedere tutti questi gol. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

