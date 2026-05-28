Progetto legalità e sicurezza in città | completato nuovo sistema di videosorveglianza a Salve

Un nuovo sistema di videosorveglianza è stato installato e completato nel territorio comunale di Salve, coprendo gran parte delle aree cittadine e delle marine costiere. L’installazione rappresenta un passo avanti nel monitoraggio e nella sicurezza della zona. La rete di telecamere è stata integrata nelle aree pubbliche per migliorare il controllo e la sorveglianza locale. Il progetto mira a rafforzare la presenza di sistemi di sicurezza sul territorio comunale.

SALVE - Giunge a compimento un altro tassello per garantire il controllo della città di Salve e delle sue marine costiere grazie al completamento del nuovo sistema di videosorveglianza posizionato ormai su gran parte del territorio comunale. Un altro importante obiettivo raggiunto dalla comunità. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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ISTITUZIONI di DIRITTO PUBBLICO & COSTITUZIONALE COMPLETO - Spiegato da Zero (Ripasso Esame)

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