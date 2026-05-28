A24 a svelato il primo trailer di Primetime, il suo prossimo dramma con Robert Pattinson, che racconta le origini di To Catch a Predator, di Chris Hansen. Ma qual è la sua storia? “un giornalista che affronta un mondo sotterraneo di criminalità e cambia la televisione per sempre”. E basta una sola riga per addentrarci nel mondo noir di questo thriller, con un’altra magnetica interpretazione di Pattinson. L’attore è da poco uscito dal circuito di distribuzione di The Drama, e presto sarà tra i protagonisti di The Odissey. Vediamo il teaser di Primetime e tutte le prime indiscrezioni. Nelle pieghe profonde del true crime. Quello su cui gioca, vincendo facile, primetime, è il mondo crime – che negli ultimi anni sta ricevendo un’attenzione mediatica senza precedenti, stimolando nuovi adattamenti e nuovi programmi televisivi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Primetime’: il nuovo lavoro A24 con Robert Pattinson. Ci aspetta un film noir magnetico e misterioso

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Si parla di: Robert Pattinson è Chris Hansen nel film 'Primetime' di A24.

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