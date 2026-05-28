Presentato in Senato il Report benessere psicologico | E’ un’infrastruttura invisibile che regge l’Italia

Da webmagazine24.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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(Adnkronos) – Si è tenuta oggi al Senato la presentazione del Report Benèpsys 2026 'Benessere psicologico e tenuta degli ecosistemi sociali'. "Un lavoro che, come Osservatorio Benessere Psicologico e Salute, abbiamo costruito non solo per descrivere un fenomeno, ma per provare a leggerne il significato profondo e le implicazioni per il futuro del Paese", si. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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