(Adnkronos) – Si è tenuta oggi al Senato la presentazione del Report Benèpsys 2026 'Benessere psicologico e tenuta degli ecosistemi sociali'. "Un lavoro che, come Osservatorio Benessere Psicologico e Salute, abbiamo costruito non solo per descrivere un fenomeno, ma per provare a leggerne il significato profondo e le implicazioni per il futuro del Paese", si. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Il legame invisibile tra conto in banca e benessere psicologico nei giovaniRecentemente è emerso uno studio che analizza il rapporto tra il saldo del conto bancario e il benessere psicologico tra i giovani.

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Temi più discussi: Presentato al Senato il libro di Carmelo Cutuli sulla Country Image con la prefazione del Sen. Giacobbe; Senato, il DL Carburanti quater pronto a confluire nel ter; Caravaggio torna al Senato: esposto il ritratto di Maffeo Barberini appena acquisito dallo Stato; DL Carburanti quater, l’iter parte dal Senato.

Presentato in Senato il Report benessere psicologico: E' un'infrastruttura invisibile che regge l'Italia'Un lavoro che, come Osservatorio Benessere Psicologico e Salute, abbiamo costruito non solo per descrivere un fenomeno, ma per provare a leggerne il significato profondo e le implicazioni per il futu ... adnkronos.com

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Il Sen. Kiko Pangilinan, insieme al Solid Bloc 11 della minoranza, esprime il suo supporto per la presidenza del senato del Sen. Win Gatchalian reddit

Lega, ddl contro velo imposto presentato in Senato/ Cosa si rischia: multa, carcere e allontanamento minoreDdl contro il velo imposto, dalle parole ai fatti: la Lega ha presentato in Senato una proposta di legge contro l’imposizione del velo integrale alle donne, come burqa o niqab, introducendo il reato ... ilsussidiario.net