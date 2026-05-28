Premio Stefano Cavaliere 2026 | vince Noemi Di Marzio con il tema del turismo sostenibile

Noemi Di Marzio ha vinto la 17esima edizione del premio nazionale Stefano Cavaliere, che si è svolta il 23 maggio in un teatro comunale di Sant'Agata di Puglia. La cerimonia si è concentrata sul tema del turismo sostenibile.

La 17esima edizione del premio nazionale Stefano Cavaliere si è svolta lo scorso 23 maggio presso il teatro comunale di Sant'Agata di Puglia, con la cerimonia conclusiva dedicata al tema del turismo sostenibile. Il concorso, istituito nel 2007 in memoria del parlamentare di origine santagatese. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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