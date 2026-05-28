Posso salire sul palco in reggiseno e pantaloncini minuscoli ma non con abiti che qualcuno considera ‘infantili’ Assurdo inquietante | parla Olivia Rodrigo

Da ilfattoquotidiano.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Olivia Rodrigo ha commentato le polemiche sui suoi outfit pubblici, affermando che può indossare abiti come reggiseno e pantaloncini corti, ma non quelli considerati infantili. La cantante ha dichiarato che non è responsabile della sessualizzazione cui viene sottoposta. Le sue dichiarazioni sono arrivate in risposta alle discussioni online riguardanti alcuni abiti indossati durante la promozione del suo nuovo album.

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“Non è colpa mia se qualcuno mi sessualizza”. Olivia Rodrigo ha risposto così alle polemiche esplose online attorno ai babydoll e agli outfit definiti “da bambina” indossati nelle ultime settimane per promuovere il nuovo album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. La cantante ne ha parlato durante un’intervista a Popcast, il podcast del New York Times, intervenendo dopo giorni di accuse sui social secondo cui quei look, abitini rosa, bloomers e volant, finirebbero per richiamare un immaginario infantile e quindi, secondo alcuni utenti, “promuovere” una sessualizzazione dei minori. Rodrigo, pur parlando della propria esperienza personale, ha allargato il discorso al modo in cui le donne vengono giudicate e responsabilizzate rispetto allo sguardo maschile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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