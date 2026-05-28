Porto Sant’Elpidio | due bambini smarriti nel parco ritrovati sani e salvi
Due bambini sono stati trovati sani e salvi nel parco San Filippo di Porto Sant’Elpidio dopo essere scomparsi. Non sono ancora chiare le modalità con cui si siano allontanati così rapidamente. La prima persona ad avvistare i bambini ha segnalato la loro presenza alle autorità. Le ricerche sono iniziate immediatamente dopo la loro scomparsa e sono terminate con il loro ritrovamento. Nessuna informazione è stata diffusa su eventuali motivi o dettagli sulle circostanze.
? Punti chiave Come hanno fatto i bambini a allontanarsi in pochi istanti?. Chi ha avvistato per primo i piccoli nel parco San Filippo?. Come sono riusciti gli agenti a rintracciare i cuginetti così velocemente?. Cosa è successo ai bambini una volta portati in caserma?.? In Breve Smarritura avvenuta intorno alle ore 10:00 nel parco San Filippo.. Volontari Protezione civile e comandante Luigi Gattafoni coordinano le ricerche.. I bambini vengono accolti presso i locali del Comando di Polizia.. Risoluzione dell'episodio in poco più di un'ora dall'inizio dell'allerta.. Due bambini, legati da un vincolo di parentela come cuginetti, sono stati ritrovati sani e salvi ieri mattina nel parco San Filippo di Porto Sant’Elpidio dopo essersi smarriti per un breve distacco da un familiare. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Una tisana con la Dott: educare i bambini senza punizioni
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