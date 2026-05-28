Porto Sant’Elpidio | due bambini smarriti nel parco ritrovati sani e salvi

Notizia in breve

Due bambini sono stati trovati sani e salvi nel parco San Filippo di Porto Sant’Elpidio dopo essere scomparsi. Non sono ancora chiare le modalità con cui si siano allontanati così rapidamente. La prima persona ad avvistare i bambini ha segnalato la loro presenza alle autorità. Le ricerche sono iniziate immediatamente dopo la loro scomparsa e sono terminate con il loro ritrovamento. Nessuna informazione è stata diffusa su eventuali motivi o dettagli sulle circostanze.