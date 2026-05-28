Porte aperte alla Cabina A della stazione di Padova

Notizia in breve

Sabato 6 giugno, dalle 18 alle 23, la società Veneta Ferrovie APS apre al pubblico la ex cabina A di comando scambi nella stazione di Padova. L’evento consente di visitare l’impianto, visibile anche al tramonto, e di osservare il passaggio dei treni in un contesto suggestivo. La cabina, con le sue leve, sarà accessibile per le visite serali, offrendo l’opportunità di scattare fotografie e osservare da vicino il funzionamento dello scambio ferroviario.