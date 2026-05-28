Porte aperte alla Cabina A della stazione di Padova
Sabato 6 giugno, dalle 18 alle 23, la società Veneta Ferrovie APS apre al pubblico la ex cabina A di comando scambi nella stazione di Padova. L’evento consente di visitare l’impianto, visibile anche al tramonto, e di osservare il passaggio dei treni in un contesto suggestivo. La cabina, con le sue leve, sarà accessibile per le visite serali, offrendo l’opportunità di scattare fotografie e osservare da vicino il funzionamento dello scambio ferroviario.
Società Veneta Ferrovie APS apre al pubblico la ex cabina A di comando scambi della stazione di Padova, sabato 6 giugno 2026 dalle 18 alle 23 - il tramonto e l'orario serale permetteranno di ammirare e fotografare l'apparato a leve ed il passaggio dei treni in uno scenario suggestivo. Il pubblico. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Stamattina Ore 11:55 al Porte Aperte della Cabina A della Stazione di Padova
Notizie e thread social correlati
Meloni in Senato: “Cabina di regia con le opposizioni? Porte aperte a chi ha voglia di confrontarsi” – La direttaDurante il question time in Senato, il presidente del Consiglio ha affrontato vari argomenti, tra cui il nucleare, il Piano casa, il mercato del...
Si parla di: Fondazione Cr Firenze, intervista a tutto campo al presidente Bocca.
***Meloni: disponibile a cabina regia, mie porte aperte a chi ha interesse nazione(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 mag - Quanto alla proposta di una cabina di regia io sarei anche disponibile, le devo ricordare che quando ... ilsole24ore.com
Meloni in Senato: Cabina di regia con le opposizioni? Porte aperte a chi ha voglia di confrontarsi – La direttaLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi in Senato (Foto Roberto Monaldo / LaPresse) ... msn.com