Porte aperte alla Cabina A della stazione di Padova

Da padovaoggi.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 6 giugno, dalle 18 alle 23, la società Veneta Ferrovie APS apre al pubblico la ex cabina A di comando scambi nella stazione di Padova. L’evento consente di visitare l’impianto, visibile anche al tramonto, e di osservare il passaggio dei treni in un contesto suggestivo. La cabina, con le sue leve, sarà accessibile per le visite serali, offrendo l’opportunità di scattare fotografie e osservare da vicino il funzionamento dello scambio ferroviario.

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Società Veneta Ferrovie APS apre al pubblico la ex cabina A di comando scambi della stazione di Padova, sabato 6 giugno 2026 dalle 18 alle 23 - il tramonto e l'orario serale permetteranno di ammirare e fotografare l'apparato a leve ed il passaggio dei treni in uno scenario suggestivo. Il pubblico. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Stamattina Ore 11:55 al Porte Aperte della Cabina A della Stazione di Padova

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