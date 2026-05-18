Isole pontine a rischio isolamento | nessun operatore senza sussidi per Ponza e Ventotene

Da romatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le isole pontine di Ponza e Ventotene rischiano di rimanere isolate a causa della mancanza di operatori disposti a garantire i collegamenti marittimi. Attualmente, nessuna compagnia ha confermato la disponibilità a mantenere i servizi, anche se per questa estate si prevede che i collegamenti saranno assicurati. Tuttavia, le prospettive future sono incerte e non ci sono garanzie sulla continuità dei collegamenti oltre la stagione in corso. La situazione preoccupa residenti e visitatori.

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Non ci sono operatori disposti a garantire i collegamenti con le isole pontine Ponza e Ventotene. Per la stagione estiva non ci saranno problemi ma il futuro non è roseo, anzi. L’Autorità di regolazione trasporti (Art) ha bacchettato la regione Lazio sulla gestione delle rotte marittime. La. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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