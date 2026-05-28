Ponte 2 giugno Cna Turismo e Commercio | circa 22 milioni in viaggio e 9 miliardi di giro d’affari

Durante il ponte del 2 giugno, circa 22 milioni di persone si sposteranno tra città e località di vacanza. Le spese complessive raggiungeranno circa 9 miliardi di euro, secondo le stime di Cna Turismo e Commercio. Molti viaggiatori sceglieranno treni, auto e mezzi pubblici per le partenze e le destinazioni più popolari saranno le mete di mare, montagna e città d’arte.

ROMA – Saranno circa 22 milioni turisti e gitanti che si muoveranno in occasione del 2 giugno per un giro d’affari che sfiora i 9 miliardi di euro. Numeri in lieve crescita rispetto allo scorso anno secondo le stime di Cna Turismo e Commercio. Un anticipo di vacanze estive grazie anche al meteo favorevole. Circa il 50% sceglierà mare e laghi: dalla Riviera ligure e romagnola alle coste pugliesi e siciliane, dai laghi di Garda, Como e Maggiore – con località come Desenzano, Sirmione, Stresa e Verbania – fino alle spiagge della Sardegna. Oltre il 25% invece farà tappa su città e borghi d’arte come Firenze, Roma, Venezia, Napoli e Palermo; circa il 20% preferisce montagna e aree verdi, dalle Dolomiti all’Appennino fino ai parchi del Centro-Sud e alle isole. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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