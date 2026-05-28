Una famiglia lavora insieme nella stessa unità della polizia stradale a Fano. Il padre è a capo della Sottosezione, mentre i due figli e la nuora sono impiegati nello stesso reparto. La presenza di più componenti familiari nello stesso ufficio ha attirato l'attenzione. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti, senza ulteriori dettagli su eventuali investigazioni o provvedimenti.

Fano, 28 maggio 2026 – Una famiglia di poliziotti. Il problema è che lavorano tutti insieme nella Sottosezione della polizia Stradale di Fano. Padre, due figli e la compagna di uno dei due figli. E il padre è comandante. E’ la sezione dove lavorano i poliziotti – circa 40 – che fanno servizi sul tratto autostradale dell’A14, da Ancona a Cattolica. Il comandante, ispettore Matteo Giovannini, 54 anni, dirige i due figli agenti e la compagna di uno dei due. Il Sap segnala la situazione. Una concentrazione famigliare che innesca la censura del Sap, il sindacato autonomo di polizia, che segnala, senza mezzi termini, la situazione. “Si impone –... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polizia stradale, tutto in famiglia: il padre comanda la Sottosezione, con lui i 2 figli e la nuora

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Ladri in fuga in auto travolgono una vettura. Distrutta una famiglia: morti padre, madre e figlio

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