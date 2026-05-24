Un motociclista di 28 anni è morto in un incidente avvenuto sulla strada tra Fermignano e Urbino poco dopo le 12.30. Con lui era il padre, che ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza, ma il giovane è deceduto sul luogo dell’incidente. La strada è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di soccorso e rilievi. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente.

Urbino (Pesaro-Urbino), 24 maggio 2026 – Poco dopo le 12.30 di oggi in un incidente stradale nella strada tra Fermignano e Urbino ha perso la vita un 28enne riminese. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso il controllo della moto, finendo a terra sulla bretella che dallo svincolo di bivio Borzaga sale verso Urbino. Un urto devastante, che fin dal primo momento ha fatto emergere la gravità della situazione. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacasfregiato-machete-15-anni-lettera-genitori-ydsm9ahg Il padre lo seguiva in moto: ha dato subito l’allarme. A seguito del 28enne riminese, su di un’altra modo, seguiva il padre, anche lui appassionato di motori, che è stato il primo a soccorrere il figlio e a dare l’allarme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente stradale: morto un motociclista riminese di 28 anni. Con lui il padre che ha chiamato i soccorsi

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