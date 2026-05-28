Pnrr Bucci | In Liguria 32 case di comunità più delle 30 in programma
In Liguria sono state realizzate 32 case di comunità, superando le 30 previste nel piano. Lo stesso incremento riguarda gli ospedali di comunità, che sono stati realizzati in numero superiore rispetto a quanto inizialmente programmato. La differenza tra i numeri previsti e quelli effettivi è stata comunicata da un rappresentante locale. Non sono stati forniti dettagli sul motivo di questa differenza o sui tempi di completamento.
“Con il Pnrr abbiamo più case di comunità: 32, rispetto alle 30 che erano in programma. Lo stesso vale per gli ospedali di comunità”. Così Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, a margine dell’evento ‘L’Italia del Pnrr-Creare il modello. Fare sistema. Orientare il futuro. Una sfida che si racconta’, svoltosi a Milano. “La sanità territoriale è assolutamente importante e il territorio deve sentirsi sicuro di avere una sanità come si deve”, ha sottolineato il governatore ligure. +Europa, Hallissey occupa la sede del partito e chiede congresso. Magi: “Misero scontro di potere” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
Marco Bucci - La Liguria è prima in Italia per lavanzamento (28.01.26)
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