In Liguria sono state realizzate 32 case di comunità, superando le 30 previste nel piano. Lo stesso incremento riguarda gli ospedali di comunità, che sono stati realizzati in numero superiore rispetto a quanto inizialmente programmato. La differenza tra i numeri previsti e quelli effettivi è stata comunicata da un rappresentante locale. Non sono stati forniti dettagli sul motivo di questa differenza o sui tempi di completamento.

“Con il Pnrr abbiamo più case di comunità: 32, rispetto alle 30 che erano in programma. Lo stesso vale per gli ospedali di comunità”. Così Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, a margine dell’evento ‘L’Italia del Pnrr-Creare il modello. Fare sistema. Orientare il futuro. Una sfida che si racconta’, svoltosi a Milano. “La sanità territoriale è assolutamente importante e il territorio deve sentirsi sicuro di avere una sanità come si deve”, ha sottolineato il governatore ligure. +Europa, Hallissey occupa la sede del partito e chiede congresso. Magi: “Misero scontro di potere” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pnrr, Bucci: "In Liguria 32 case di comunità, più delle 30 in programma"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Marco Bucci - La Liguria è prima in Italia per lavanzamento (28.01.26)

Notizie e thread social correlati

Paolucci (Pd) sulla sanità: "60 milioni di pnrr e solo 2 Case di comunità operative, fine delle giustificazioni"Il capogruppo regionale del Partito Democratico ha commentato i dati sulla sanità in regione, evidenziando che su 42 Case di comunità previste dal...

Sanità territoriale e Pnrr: realizzato solo il 4% delle Case di comunità. Recuperare il ritardo? “Missione impossibile”Finora è stato completato soltanto il 4% delle Case di comunità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Temi più discussi: Patto per l’edilizia in Liguria, la Regione istituirà un tavolo permanente per andare oltre il Pnrr; Liguria, in occasione del 2 giugno torna Palazzi Svelati. Bucci: Le istituzioni sono la casa di tutti; Autonomia: Bucci, Liguria vuole istituire un albo degli skippers; Ok al Patto per l’edilizia in Liguria: un tavolo per coordinamento tra grandi infrastrutture, politiche del lavoro e formazione professionale.

Pnrr, Bucci Liguria tra le regioni più virtuose dal punto di vista della spesa sulla sanitàCosi il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, a margine dell'evento L'Italia del Pnrr-Creare il modello. Fare sistema. Orientare il futuro. Una sfida che si racconta ... italpress.com

Pnrr, Bucci: In Liguria 32 case di comunità, più delle 30 in programmaCon il Pnrr abbiamo più case di comunità: 32, rispetto alle 30 che erano in programma. Lo stesso vale per gli ospedali di comunità. Così Marco Bucci, ... lapresse.it