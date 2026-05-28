PISA – In vista della tradizionale festa della Luminara di San Ranieri, il Comune di Pisa ha avviato la selezione di 200 persone che saranno impegnate nell’accensione dei lumini lungo i Lungarni in occasione dell’edizione del prossimo 16 giugno. La ricerca del personale è stata affidata a Emilav, agenzia per il lavoro con filiale a Lucca. La selezione riguarda gli operatori che si occuperanno della sistemazione dei bicchieri e dell’accensione dei circa 100mila lumini che ogni anno illuminano ponti, palazzi storici e facciate affacciate sull’Arno durante una delle manifestazioni più attese della città. Per partecipare è necessario avere almeno 18 anni ed essere residenti o domiciliati nel Comune di Pisa oppure in uno dei Comuni della provincia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Pisa cerca 200 persone per la notte della Luminara: domande entro il 5 giugno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I Can Buy Time From the Poor… and Sell Immortality to the Rich

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tradizioni storiche: il Comune cerca 200 persone per accendere i lumini della Luminara

Temi più discussi: Pisa cerca 200 persone per accendere i lumini della Luminara; Comune Pisa cerca 200 addetti per la Luminara di San Ranieri; Tradizioni storiche: il Comune cerca 200 persone per accendere i lumini della Luminara; Per la Luminara il Comune cerca 200 addetti.

Tradizioni storiche: il Comune cerca 200 persone per accendere i lumini della Luminara ift.tt/Lwik2Sh ift.tt/7JXfoGD x.com

Pisa cerca 200 persone per accendere i lumini della LuminaraIn vista della Luminara di San Ranieri del prossimo 16 giugno 2026, l’Agenzia per il lavoro EMILAV – Filiale di Lucca – ha ricevuto dal Comune di Pisa ... gonews.it

Comune Pisa cerca 200 addetti per la Luminara di San RanieriIn vista della Luminara di San Ranieri del prossimo 16 giugno, il Comune di Pisa ha affidato all'agenzia per il lavoro Emilav la selezione del personale da impiegare nell'accensione di circa 100mila l ... ansa.it