piombino via libera ai 5 milioni per la nuova torre del porto

Notizia in breve

È stato approvato un finanziamento di 5 milioni di euro destinato alla realizzazione di una nuova Torre del Porto a Piombino. I lavori sono previsti iniziare nel 2026. La struttura mira a modificare l’aspetto del waterfront, ma non sono stati forniti dettagli sui cambiamenti specifici. La decisione riguarda esclusivamente il finanziamento e le tempistiche di avvio dei lavori.