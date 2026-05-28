Piombino via libera ai 5 milioni per la nuova Torre del Porto
È stato approvato un finanziamento di 5 milioni di euro destinato alla realizzazione di una nuova Torre del Porto a Piombino. I lavori sono previsti iniziare nel 2026. La struttura mira a modificare l’aspetto del waterfront, ma non sono stati forniti dettagli sui cambiamenti specifici. La decisione riguarda esclusivamente il finanziamento e le tempistiche di avvio dei lavori.
? Domande chiave Come cambierà il volto del waterfront con la nuova Torre?. Quando inizieranno concretamente i lavori previsti per il 2026?. Chi coprirà la quota rimanente del finanziamento portuale?. Quali impatti avrà questo investimento sul commercio marittimo locale?.? In Breve Fondi ripartiti tra 1 milione nel 2026 e 3,4 milioni nel 2027.. Filippi Boni conferma pareri favorevoli della Conferenza dei servizi e dei ministeri.. L'Autorità di Sistema Portuale coprirà i restanti 758.500 euro dell'opera.. L'intervento sul Lotto 2 mira a potenziare le opere foranee del porto.. La Giunta regionale ha approvato lo schema di un accordo di programma che porterà oltre 5 milioni di euro per la realizzazione della Torre del Porto a Piombino. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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