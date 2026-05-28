Piazzapulita | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 28 maggio 2026

Stasera, alle 21:15 su La7, va in onda una nuova puntata di Piazzapulita condotta da Corrado Formigli. La trasmissione si concentrerà su vari temi di attualità, con interventi di diversi ospiti. La puntata è prevista in diretta e si svolgerà negli studi televisivi, con discussioni e approfondimenti su notizie recenti.

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 28 maggio 2026. Questa sera, giovedì 28 maggio 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 28 maggio 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. Stasera si affronteranno diversi temi tra cui un’inchiesta esclusiva di Carlo Marsilli sulla storia dell’uomo più discusso dei Servizi Segreti: l’ex numero due dell’intelligence, Giuseppe Del Deo. 🔗 Leggi su Tpi.it

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PIAZZA PULITA la7 - puntata 7 maggio 2026

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