Piazzapulita | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 7 maggio 2026

Stasera, alle ore 21,15, su La7, va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. La trasmissione prevede la partecipazione di vari ospiti e si concentrerà su temi di attualità, politica e cronaca. L’appuntamento rappresenta un momento di informazione e analisi, con report e interviste su fatti recenti e questioni di stretta attualità.

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 7 maggio 2026. Questa sera, giovedì 7 maggio 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 7 maggio 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. Tra i temi trattati: la visita del Segretario di Stato USA Marco Rubio dal Papa, dopo gli attacchi di Trump: un Presidente fuori controllo? Inoltre: il caso Russia alla Biennale di Venezia; il secondo tempo del Governo Meloni; il viaggio della Flotilla verso Gaza tra arresti e polemiche.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 7 maggio 2026 PIAZZA PULITA la7 - puntata 5 febbraio 2026 Notizie correlate Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 5 marzo 2026Questa sera, giovedì 5 marzo 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da... Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 2 aprile 2026Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 2 aprile 2026 Questa sera, giovedì 2 aprile 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Piazzapulita, dal disordine mondiale dell'era Trump al caso Minetti-Nordio: le anticipazioni della puntata; Piazzapulita con Corrado Formigli - Giovedì alle 21.15; Piazzapulita; Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 30 aprile 2026 - TPI. Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 30 aprile 2026Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 30 aprile 2026, di Corrado Formigli dalle ore 21,15 su La7. Scopri di più ... tpi.it Piazzapulita, dal disordine mondiale dell’era Trump al caso Minetti-Nordio: le anticipazioni della puntataOggi 30 aprile in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla p ... affaritaliani.it La visita del Segretario di Stato USA Rubio dal Papa dopo gli attacchi di Trump: un Presidente fuori controllo Il caso Russia alla Biennale di Venezia. Il secondo tempo del Governo Meloni e il viaggio della Flotilla verso Gaza. Stasera, #Piazzapulita. 21.15 - L x.com 5.1K · 34 | E adesso | Piazzapulita - LA7 - facebook.com facebook