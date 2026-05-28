Piazza della Repubblica dietrofront verrà istituita una zona di transito nell' area pedonale

Da anconatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In piazza della Repubblica ad Ancona, è stato deciso di istituire una zona di transito nell’area pedonale. La modifica alla viabilità è stata approvata dalla Giunta comunale oggi, giovedì 28 maggio 2026, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici. La piazza, attualmente in fase di risistemazione, vedrà dunque un cambiamento nella gestione del traffico, con un’area dedicata al transito veicolare.

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ANCONA – La Giunta comunale di Ancona, nella seduta di oggi, giovedì 28 maggio 2026, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini, ha approvato la delibera riguardante le modifiche alla viabilità in piazza della Repubblica, attualmente soggetta ad intervento di risistemazione.A. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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