Pesce non tracciato sul lago d’Iseo | sequestrate due tonnellate tra polpi brosme e falso tonno rosso - Video

Durante controlli tra Brescia e Bergamo, la Capitaneria ha sequestrato due tonnellate di pesce non tracciato nel lago d’Iseo. Il carico comprendeva polpi, brosme e falso tonno rosso. Sono state comminate multe per un totale di 20.000 euro a grossisti e ristoranti che avevano acquistato o venduto il prodotto irregolare. La merce sequestrata è stata distrutta.

I CONTROLLI. Controlli della Capitaneria tra Brescia e Bergamo: multe per 20mila euro a grossisti e ristoranti. Contestate etichette errate, mancanza di tracciabilità e menù ingannevoli su tonno e calamari. La Capitaneria di porto di Venezia ha sequestrato circa due tonnellate di prodotti ittici non conformi alle norme su etichettatura e tracciabilità in un’operazione svolta sulle sponde del Lago d’Iseo, tra le province di Brescia e Bergamo. Le sanzioni amministrative elevate ammontano a circa 20mila euro. I controlli, coordinati dal Centro di controllo area pesca della Direzione marittima di Venezia, si sono concentrati su grossisti della Franciacorta che riforniscono hotel e ristoranti del lago. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Pesce irregolare sul lago d’Iseo: sequestrate due tonnellate tra polpi, brosme e falso tonno rosso - VideoSul lago d’Iseo sono state sequestrate due tonnellate di pesce irregolare, tra polpi, brosme e falso tonno rosso.

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