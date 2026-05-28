Pesce irregolare sul lago d’Iseo | sequestrate due tonnellate tra polpi brosme e falso tonno rosso - Video

Sul lago d’Iseo sono state sequestrate due tonnellate di pesce irregolare, tra polpi, brosme e falso tonno rosso. I controlli sono stati effettuati dalla Capitaneria tra le province di Brescia e Bergamo. Durante le verifiche sono state contestate multe per un totale di 20.000 euro a grossisti e ristoranti che avevano commercializzato o servito il pesce non conforme alle norme. Non ci sono altre persone o enti coinvolti.

I CONTROLLI. Controlli della Capitaneria tra Brescia e Bergamo: multe per 20mila euro a grossisti e ristoranti. Contestate etichette errate, mancanza di tracciabilità e menù ingannevoli su tonno e calamari. La Capitaneria di porto di Venezia ha sequestrato circa due tonnellate di prodotti ittici non conformi alle norme su etichettatura e tracciabilità in un’operazione svolta sulle sponde del Lago d’Iseo, tra le province di Brescia e Bergamo. Le sanzioni amministrative elevate ammontano a circa 20mila euro. I controlli, coordinati dal Centro di controllo area pesca della Direzione marittima di Venezia, si sono concentrati su grossisti della Franciacorta che riforniscono hotel e ristoranti del lago. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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