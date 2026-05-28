Un tribunale peruviano sta indagando su un militare israeliano sospettato di aver commesso crimini a Gaza. Le autorità hanno raccolto prove digitali che hanno portato all’identificazione del soldato. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle prove o sul procedimento giudiziario in corso. La questione riguarda come un tribunale peruviano possa giudicare eventi verificatisi in un’altra regione, e quali elementi siano stati necessari per arrivare alla sua identificazione.

? Domande chiave Come può un tribunale peruviano giudicare crimini avvenuti a Gaza?. Quali prove digitali hanno permesso di identificare il militare israeliano?. Perché questa indagine sfida la sovranità nazionale del sistema westfaliano?. Chi sosterrà le accuse della Hind Rajab Foundation in Perù?.? In Breve Accusa formalizzata dalla Hind Rajab Foundation e dall'avvocato Julio Arbizu.. Indagine riguarda il 424º battaglione Shaked della Brigata Givati.. Crimini contestati nelle aree di Al-Rimal e Jabalia tra il 2023 e il 2024.. Applicazione della giurisdizione universale ispirata ai precedenti di Norimberga ed Eichmann.. La magistratura del Perù ha avviato un’indagine preliminare contro un militare israeliano per presunti crimini di guerra commessi nella Striscia di Gaza tra il 2023 e il 2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perù, indagine su un militare israeliano per presunti crimini a Gaza

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