In Perù, il paese si trova in paralisi a causa di scioperi nel settore agricolo e preoccupazioni per la sicurezza. Le proteste coinvolgono diverse regioni e hanno portato a blocchi stradali e interruzioni nelle attività quotidiane. I trasportatori hanno annunciato un possibile sciopero nazionale a partire dal 2 giugno, mentre si discute sull’impatto che il blocco del riso potrebbe avere sull’economia locale delle aree interessate.

? Domande chiave Come influenzerà il blocco del riso l'economia delle nove regioni colpite?. Perché i trasportatori minacciano uno sciopero nazionale dal 2 giugno?. Quali misure concrete proporranno Fujimori e Sánchez per fermare le estorsioni?. Cosa accadrà alla logistica nazionale se le proteste degli agricoltori continueranno?.? In Breve Conveagro chiede stato d'emergenza per bloccare importazioni riso e costi fertilizzanti.. Trasportatori minacciano sciopero nazionale dal 2 giugno contro estorsioni e omicidi.. Dibattito televisivo tra Keiko Fujimori e Roberto Sánchez previsto per il 31 maggio.. Elezioni nazionali fissate per il 7 giugno tra tensioni sociali e crisi economica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perù, il Paese è paralizzato: scioperi agricoli e allarme sicurezza

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