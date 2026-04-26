Lo Stretto di Hormuz, nello stretto di Musandam in Oman, si trova attualmente bloccato, con diverse navi ferme al 20 aprile 2026. La situazione crea un collo di bottiglia nelle rotte marittime di questa zona strategica, influendo sui movimenti delle merci. La paralisi nel transito marittimo rappresenta un rischio per i flussi commerciali a livello mondiale nei prossimi tre mesi.

? Cosa sapere Navi bloccate nello Stretto di Hormuz presso il Musandam in Oman al 20 aprile 2026.. Il collo di bottiglia logistico minaccia i flussi marittimi globali per tutto il prossimo trimestre.. Le navi cariche di merci restano bloccate nelle acque del Musandam, in Oman, dove il passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz è diventato un immenso collo di bottiglia logistico che minaccia i flussi marittimi globali. Al 20 aprile 2026, la congestione che interessa l’area non accenna a diradarsi, trasformando uno dei punti di transito più vitali del pianeta in una zona di stallo per le imbarcazioni. L’impatto del blocco sulla navigazione nel Golfo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oman: lo Stretto di Hormuz è paralizzato, allarme per le merci

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