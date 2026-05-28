Il servizio idrico ha segnalato perdite d’acqua ripetute, con Gaia che ha annunciato di sollecitare la ditta incaricata. L’azienda si è scusata pubblicamente con i cittadini che protestano e con il sindaco, che ha richiesto interventi tempestivi. Le perdite hanno causato disagi e richieste di intervento immediato. La società ha promesso di agire per risolvere le criticità nel più breve tempo possibile.

Si scusa pubblicamente con i cittadini che protestano per le continue perdite d’acqua e con il sindaco Alberto Giovannetti che ha sollecitato interventi rapidi. E alla ditta incaricata di eseguire le riparazioni chiederà di potenziare il personale in modo da risolvere quanto meno le questioni più delicate. Parola del presidente di Gaia Vincenzo Colle, il quale ammette l’esistenza dei ritardi nelle riparazioni. "Abbiamo attivato con urgenza un tavolo operativo con la ditta incaricata delle manutenzioni – spiega – per affrontare questi ritardi. Siamo consapevoli che la situazione crea difficoltà ai cittadini: come gestori ci sentiamo coinvolti e sinceramente dispiaciuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perdite d’acqua, Gaia solleciterà la ditta: "È carente"

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